Пожилой мужчина погиб во время пожара в уфимской многоэтажке

Сегодня ночью, 5 мая, в Уфе во время пожара в квартире на улице Зорге погиб 63-летний мужчина. По данным МЧС Башкирии, возгорание произошло на кухне «двушки» на втором этаже жилого дома. Огонь был на площади двух квадратных метров.