Пожилой мужчина погиб во время пожара в уфимской многоэтажке

Сегодня ночью, 5 мая, в Уфе во время пожара в квартире на улице Зорге погиб 63-летний мужчина. По данным МЧС Башкирии, возгорание произошло на кухне «двушки» на втором этаже жилого дома. Огонь был на площади двух квадратных метров.
При осмотре помещения спасатели обнаружили тело хозяина квартиры. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, включая одного ребенка.
Для установления причин трагедии на месте работает дознаватель МЧС. Специалисту предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к возгоранию.
— Не оставляйте непотушенные сигареты. Выключайте на ночь электроприборы. Установите пожарный извещатель, громким звуком он разбудит даже крепко спящего, — заявили в экстренной службе.
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