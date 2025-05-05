На проспекте Большевиков в ночном ДТП погибли 3 человека

По предварительным данным, 5 мая 2025 года в 02:10 у дома 63 по проспекту Большевиков, 54-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и наехал на припаркованный у правого края проезжей части без нарушения ПДД грузовик MAN без водителя.