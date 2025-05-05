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Shot: В доме на улице Генерала Тюленева усилилось тление под плитами

На улице Генерала Тюленева в столице усилилось тление под плитами в здании, где в воскресенье, 4 мая, произошел пожар. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

На улице Генерала Тюленева в столице усилилось тление под плитами в здании, где в воскресенье, 4 мая, произошел пожар. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

На данный момент на место происшествия выехали пожарные расчеты. Однако начать тушение сотрудники экстренных служб пока не могут, так как перед этим необходимо разобрать конструкцию, сообщили в посте.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в многоэтажном доме в Юго-Западном административном округе Москвы — там случился сильный пожар. Позже в Сети появились кадры с места происшествия.

В результате возгорания в многоэтажном жилом доме пострадали пять человек, из которых двое — дети. Жилой дом был оцеплен.