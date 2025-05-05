В Краснодаре 5 мая состоится суд по делу об убийстве женщины с ребенком

Напомним, криминалист призвал дать пожизненное убийце женщины с ребенком в Краснодаре. Мама и ее двухлетняя дочь были жестоко убиты в конце января 2024 года. Вечером 23 января фигурант пришел к бывшей возлюбленной, проживающей в многоэтажном доме на улице Заполярной. Между когда-то близкими людьми возник конфликт, закончившийся смертельным исходом. С двухлетней малышкой он расправился тем же способом. На следующий день злоумышленник вернулся на место преступления, и, чтобы скрыть следы, облил вещи бензином и поджег.