В Краснодаре 5 мая состоится суд по делу об убийстве женщины с ребенком

Как в своих соцсетях рассказала сестра убитой, в квартире, где убили ее 28-летнюю сестру и 2-летнюю племянницу, а затем устроили пожар, сделали ремонт. Родители обвиняемого в двойном убийстве судебные заседания не посещают, но оплачивают сыну нескольких адвокатов.
Напомним, криминалист призвал дать пожизненное убийце женщины с ребенком в Краснодаре. Мама и ее двухлетняя дочь были жестоко убиты в конце января 2024 года. Вечером 23 января фигурант пришел к бывшей возлюбленной, проживающей в многоэтажном доме на улице Заполярной. Между когда-то близкими людьми возник конфликт, закончившийся смертельным исходом. С двухлетней малышкой он расправился тем же способом. На следующий день злоумышленник вернулся на место преступления, и, чтобы скрыть следы, облил вещи бензином и поджег.