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Некоторые ветераны ВОВ получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны в Туркмении получат денежные выплаты и подарки. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Подарки ветеранам будут вручены в торжественной обстановке.

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны в Туркмении получат денежные выплаты и подарки. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов.

«В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени президента Туркменистана ветеранам войны денежные подарки», — цитирует издание «Нейтральный Туркменистан» текст указа. Они добавили, что подарочная сумма составит 200 манатов (9 588 рублей), а также ветераны получат ценный подарок от имени главы государства.

Туркменистан внес значительный вклад в победу над фашизмом, потеряв тысячи своих граждан. Страна сбыла ключевым транспортным узлом для переброски войск и грузов на фронт. Местные предприятия переходили на военное производство, а женщины и дети заменяли ушедших на войну мужчин. Туркменистан принял десятки тысяч эвакуированных и разместил у себя важные промышленные объекты.