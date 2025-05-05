Некоторые ветераны ВОВ получат к 9 Мая подарки и денежные выплаты

Туркменистан внес значительный вклад в победу над фашизмом, потеряв тысячи своих граждан. Страна сбыла ключевым транспортным узлом для переброски войск и грузов на фронт. Местные предприятия переходили на военное производство, а женщины и дети заменяли ушедших на войну мужчин. Туркменистан принял десятки тысяч эвакуированных и разместил у себя важные промышленные объекты.