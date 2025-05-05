Временные ограничения ввели в аэропорту Надым в ЯНАО

В аэропорту Надым в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в Росавиации.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в 2:38 по московскому времени вводили ограничения на работу аэропорта Домодедово в Москве. В 4:00 они были сняты.
4 мая для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации с 9:06 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве. Однако в 10:30 по московскому времени все ограничения также были полностью сняты.