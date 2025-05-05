В аэропорту Надыма ввели временные ограничения

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08.00 мск введены на работу аэропорта Надым… Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.