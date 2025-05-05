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Аэропорт Сочи опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем

Информация о том, что самолет сбил зайца в аэропорту Сочи, не подтвердилась.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Сочи опроверг сообщения, распространившиеся в СМИ и социальных сетях, о столкновении пассажирского самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе.

«Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлетно-посадочной полосе не подтверждается», — сказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Уточняется также, что дополнительные обследования взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не выявили.

Ранее появилась информация, что самолет, следовавший из Тель-Авива, якобы сбил зайца при посадке в Сочи.

«4 мая в 00:14 при пробеге взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна доложил о столкновении с зайцем на расстоянии 200 метров от пресечения с взлетно-посадочной полосы», — говорилось в распространяемом сообщении.

Представитель авиакомпании, которой приписывали участие в инциденте, также заявил, что не располагает информацией о подобном происшествии.

В аэропорту Сочи подчеркнули, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а все службы обеспечивают безопасность полетов в соответствии с установленными нормами.