Аэропорт Сочи опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем

Международный аэропорт Сочи опроверг сообщения, распространившиеся в СМИ и социальных сетях, о столкновении пассажирского самолета с зайцем на взлетно-посадочной полосе.
«Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлетно-посадочной полосе не подтверждается», — сказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Уточняется также, что дополнительные обследования взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не выявили.
Ранее появилась информация, что самолет, следовавший из Тель-Авива, якобы сбил зайца при посадке в Сочи.
«4 мая в 00:14 при пробеге взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна доложил о столкновении с зайцем на расстоянии 200 метров от пресечения с взлетно-посадочной полосы», — говорилось в распространяемом сообщении.
Представитель авиакомпании, которой приписывали участие в инциденте, также заявил, что не располагает информацией о подобном происшествии.
В аэропорту Сочи подчеркнули, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а все службы обеспечивают безопасность полетов в соответствии с установленными нормами.