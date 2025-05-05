12-летняя девочка пострадала в аварии с двумя авто в Уфе

Вчера вечером, 4 мая, в Уфе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария случилась на перекрестке улиц Сипайловская и Баязита Бикбая.
43-летняя женщина, управлявшая Kia Sportage, при повороте столкнулась со встречным ВАЗ-2110. В результате происшествия 12-летняя пассажирка иномарки получила различные травмы. Девочку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь и отпустили.
По факту инцидента сотрудники началось разбирательство.