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12-летняя девочка пострадала в аварии с двумя авто в Уфе

В Уфе в ДТП с ВАЗ-2110 пострадал 12-летняя пассажирка Kia Sportage.

Источник: ГАИ Уфы

Вчера вечером, 4 мая, в Уфе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария случилась на перекрестке улиц Сипайловская и Баязита Бикбая.

43-летняя женщина, управлявшая Kia Sportage, при повороте столкнулась со встречным ВАЗ-2110. В результате происшествия 12-летняя пассажирка иномарки получила различные травмы. Девочку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь и отпустили.

По факту инцидента сотрудники началось разбирательство.