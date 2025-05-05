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Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Надыма в ЯНАО

Росавиация ввела временные ограничения полетов в Надыме.

Временные ограничения взлета и посадки введены в аэропорту Надыма (ЯНАО) для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве отметили, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов, а также все службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.

Напомним, с вечера 4 мая Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу двух аэропортов Архангельской области — «Талаги» и «Васьково». Это сделано для обеспечения безопасности.

Примерно в это же время в аэропорту Петрозаводска не принимали и не отправляли рейсы для обеспечения безопасности полетов. Как сказано в заявлении ведомства, временные ограничения на работу этого аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.