Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Надыма в ЯНАО

Временные ограничения взлета и посадки введены в аэропорту Надыма (ЯНАО) для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве отметили, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов, а также все службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.
Напомним, с вечера 4 мая Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу двух аэропортов Архангельской области — «Талаги» и «Васьково». Это сделано для обеспечения безопасности.
Примерно в это же время в аэропорту Петрозаводска не принимали и не отправляли рейсы для обеспечения безопасности полетов. Как сказано в заявлении ведомства, временные ограничения на работу этого аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.