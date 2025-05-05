Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Надыма в ЯНАО

Примерно в это же время в аэропорту Петрозаводска не принимали и не отправляли рейсы для обеспечения безопасности полетов. Как сказано в заявлении ведомства, временные ограничения на работу этого аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.