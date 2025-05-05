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Тление под плитами усилилось в доме в Москве, где произошел взрыв и пожар

В Москве на улице Генерала Тюленева наблюдается усиление тления под плитами. Здесь накануне произошел взрыв и пожар.

На место прибыли пожарные.

В Москве на улице Генерала Тюленева наблюдается усиление тления под плитами. Здесь накануне произошел взрыв и пожар.

«Тление под плитами усилилось в доме на улице Генерала Тюленева», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что на место вновь прибыли пожарные расчеты.

Однако начать тушение возгорания в настоящее время невозможно. Это связано с тем, что необходимо провести разбор конструкций для обеспечения безопасности операции, передали в telegram-канале.

В результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли три человека. Предполагаемой причиной ЧП является взрыв газа, который произошел в одной из квартир. Очевидцы сообщают о значительных разрушениях в доме, включая выбитые двери и поврежденный лифт, передает «Ридус».