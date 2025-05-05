Тление под плитами усилилось в доме в Москве, где произошел взрыв и пожар

В результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли три человека. Предполагаемой причиной ЧП является взрыв газа, который произошел в одной из квартир. Очевидцы сообщают о значительных разрушениях в доме, включая выбитые двери и поврежденный лифт, передает «Ридус».