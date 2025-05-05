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Экс-замминистра сельского хозяйства Кубани предстанет перед судом

На Кубани бывший заместитель министра обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Западного административного округа города Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что, не имея права на личного водителя, в период с января 2023 года по май 2024 года обвиняемый поручил консультанту отдела организационной работы министерства выполнять функции личного водителя в рабочее время, используя при этом служебный автомобиль. В результате таких действий министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края был причинен ущерб в размере более 890 тысяч рублей.

В ходе следствия бывший чиновник полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.