В Надыме ввели ограничения на работу аэропорта

В аэропорту Надыма ввели план «Ковер».
Аэропорт Надыма временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
В Росавиации подчеркнули, что о возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно по мере изменения ситуации. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подытожил Кореняко.