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В Надыме ввели ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Надыма временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

В аэропорту Надыма ввели план «Ковер».

Аэропорт Надыма временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

В Росавиации подчеркнули, что о возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно по мере изменения ситуации. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подытожил Кореняко.