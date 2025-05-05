В Надыме ввели ограничения на работу аэропорта

В Росавиации подчеркнули, что о возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно по мере изменения ситуации. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подытожил Кореняко.