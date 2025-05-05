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16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в США

Незваный гость открыл стрельбу на вечеринке в США Хьюстоне.

Источник: Комсомольская правда

Шестнадцать человек получили огнестрельные ранения, по меньшей мере один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки в воскресенье, 3 мая, когда оттуда попросили уйти незваного гостя. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Помощник начальника полиции Патриция Канту рассказала, что правоохранители начали получать сообщения о выстрелах ночью. Прибывшие на место происшествия полицейские также слышали выстрелы. Кроме того, они увидели нескольких раненых людей на улице рядом с домом.

Канту уточнила, что в доме проходила семейная вечеринка. Незваный гость начал стрелять, что побудило остальных достать оружие и открыть ответный огонь.

На данный момент ни один подозреваемый не задержан, однако несколько человек допрошены.

На прошлой неделе несколько человек погибло в результате массовой стрельбы в Миннеаполисе. Днем ранее три человека стали жертвой стрельбы в городе Уппсала в Швеции.