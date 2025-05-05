16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в США

Шестнадцать человек получили огнестрельные ранения, по меньшей мере один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки в воскресенье, 3 мая, когда оттуда попросили уйти незваного гостя. Об этом сообщили правоохранительные органы.