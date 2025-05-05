16 человек получили ранения из-за массовой стрельбы на вечеринке в США

Шестнадцать человек получили огнестрельные ранения, по меньшей мере один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки в воскресенье, 3 мая, когда оттуда попросили уйти незваного гостя. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Помощник начальника полиции Патриция Канту рассказала, что правоохранители начали получать сообщения о выстрелах ночью. Прибывшие на место происшествия полицейские также слышали выстрелы. Кроме того, они увидели нескольких раненых людей на улице рядом с домом.
Канту уточнила, что в доме проходила семейная вечеринка. Незваный гость начал стрелять, что побудило остальных достать оружие и открыть ответный огонь.
На данный момент ни один подозреваемый не задержан, однако несколько человек допрошены.
На прошлой неделе несколько человек погибло в результате массовой стрельбы в Миннеаполисе. Днем ранее три человека стали жертвой стрельбы в городе Уппсала в Швеции.