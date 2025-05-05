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Пенсионер пострадал при пожаре дома в Лельчицком районе

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре жилого дома в Лельчицком районе пострадал пенсионер, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

4 мая около 18.00 спасателям поступила информация о пожаре в деревне Симоничский Млынок.

Жертв удалось избежать. «В момент возникновения пожара пенсионер 1956 года рождения, спал в доме, почувствовал запах дыма и сам вышел на улицу. Его госпитализировали», — рассказали в областном управлении МЧС.

Огнем уничтожены хозпостройка, кровля, потолочное перекрытие и имущество в жилом доме, повреждены стены.

Предварительно рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.