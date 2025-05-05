«Ваша дочка устроила ДТП»: мошенники обманом выманили у сибирячки миллион

Мошенники похитили 7,5 миллиона рублей у сибиряков за майские праздники. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, за четыре дня они успели обмануть 18 человек. А самый популярный способ выбить из жертвы деньги — звонок от якобы родственника. На эту уловку повелись пять женщин в возрасте от 73 до 88 лет.