«Ваша дочка устроила ДТП»: мошенники обманом выманили у сибирячки миллион

Мошенники похитили 7,5 миллиона рублей у сибиряков за майские праздники. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, за четыре дня они успели обмануть 18 человек. А самый популярный способ выбить из жертвы деньги — звонок от якобы родственника. На эту уловку повелись пять женщин в возрасте от 73 до 88 лет.
— Самую крупную сумму потеряла 87-летняя жительница Иркутска. Началось все со звонка от «правоохранителя», который поведал, что ее дочь попала в аварию, по ее вине якобы пострадали люди. Уголовной ответственности можно было избежать, только заплатив крупную сумму. Поверив, пенсионерка отдала курьеру миллион рублей, — сообщают в пресс-службе ведомства.
По такой же схеме обманули еще четырех человек — суммарно они лишились 915 тысяч рублей. Еще четыре миллиона аферисты выманили под видом лжеспециалистов сотовой связи. Самую крупную сумму потерял 25-летний работник авиакомпании — он «продлил» срок действия сим-карты на 2,8 миллиона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд обязал преступников вернуть 59 миллионов за контрабанду леса в Тайшете.