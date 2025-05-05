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«Ваша дочка устроила ДТП»: мошенники обманом выманили у сибирячки миллион

В Иркутской области мошенники похитили 7,5 миллиона с 1 по 4 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники похитили 7,5 миллиона рублей у сибиряков за майские праздники. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, за четыре дня они успели обмануть 18 человек. А самый популярный способ выбить из жертвы деньги — звонок от якобы родственника. На эту уловку повелись пять женщин в возрасте от 73 до 88 лет.

— Самую крупную сумму потеряла 87-летняя жительница Иркутска. Началось все со звонка от «правоохранителя», который поведал, что ее дочь попала в аварию, по ее вине якобы пострадали люди. Уголовной ответственности можно было избежать, только заплатив крупную сумму. Поверив, пенсионерка отдала курьеру миллион рублей, — сообщают в пресс-службе ведомства.

По такой же схеме обманули еще четырех человек — суммарно они лишились 915 тысяч рублей. Еще четыре миллиона аферисты выманили под видом лжеспециалистов сотовой связи. Самую крупную сумму потерял 25-летний работник авиакомпании — он «продлил» срок действия сим-карты на 2,8 миллиона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд обязал преступников вернуть 59 миллионов за контрабанду леса в Тайшете.