Россиянина и его девушку задержали за организованную в доме оранжерею конопли

— При обыске домовладения правоохранители обнаружили 27 кустов конопли (массой более 2,3 килограмма в пересчете на сухой вес), около 90 граммов готовой марихуаны и оборудование для выращивания. Мужчина оборудовал на верхнем этаже дома специальное помещение с системами автоматического полива, обогрева, освещения и вентиляции, — написали в Telegram-канале МВД.