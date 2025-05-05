Россиянина и его девушку задержали за организованную в доме оранжерею конопли

В Ярославле россиянина и его возлюбленную задержали за выращивание конопли. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщает пресс-служба МВД.
При этом правоохранители обнаружили наркотики во время обысков, проведенных в рамках дела о нелегальных банкирах.
— При обыске домовладения правоохранители обнаружили 27 кустов конопли (массой более 2,3 килограмма в пересчете на сухой вес), около 90 граммов готовой марихуаны и оборудование для выращивания. Мужчина оборудовал на верхнем этаже дома специальное помещение с системами автоматического полива, обогрева, освещения и вентиляции, — написали в Telegram-канале МВД.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Помимо этого, суд рассмотрит дело наркокурьера, открывшего стрельбу по двум полицейским в подмосковном Щелкове и убившего одного из них. Что еще известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».