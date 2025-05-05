В Краснодаре 5 мая состоится заседание по делу об убийстве аниматоров.

Надежда Плешкова рассказала о детстве дочери. По ее словам, Таня с юного возраста мечтала о том, что будет воспитателем. Она очень сильно любила детей, и они к ней тянулись. После случившегося с ее дочерью жизнь женщины разделилась на до и после. Она до сих пор не может понять, почему злоумышленники не могли отпустить Татьяну. Во время допроса в зале заседания она все время плакала.