В Краснодаре 5 мая состоится заседание по делу об убийстве аниматоров.
Судебное заседание состоится с участием присяжных заседателей.
Напомним, 7 апреля в суде впервые присутствовала мама Татьяны Мостыко. Преступление произошло в конце апреля 2023 года. По пути с работы аниматоры встретили троих мужчин. Незнакомцы пообещали «помочь» им с пробитым колесом. После этого пару убили, украли у них драгоценности, а тела спрятали.
Надежда Плешкова рассказала о детстве дочери. По ее словам, Таня с юного возраста мечтала о том, что будет воспитателем. Она очень сильно любила детей, и они к ней тянулись. После случившегося с ее дочерью жизнь женщины разделилась на до и после. Она до сих пор не может понять, почему злоумышленники не могли отпустить Татьяну. Во время допроса в зале заседания она все время плакала.
Мы писали, обвиняемые в убийстве аниматоров останутся в СИЗО до августа. Как рассказала kuban.aif.ru адвокат Кеворкьяна Татьяна Юдина, фигуранты будут находиться в следственном изоляторе до 13 августа.