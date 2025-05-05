Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маленькая девочка спасла двух братьев из пожара в доме под Новосибирском

Полученный по госпрограмме пожарный извещатель лежал в шкафу.

8-летняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в доме в Куйбышевском районе Новосибирской области. Родители в это время были на работе, а автономный пожарный извещатель лежал в шкафу. Подробности истории сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Семья живёт в частном доме на двух хозяев. В субботу, 3 мая, девочка почувствовала дым, идущий с веранды. Открыв дверь, она увидели огонь. Тогда второклассница сначала вынесла из дома 3-летнего малыша, а потом за руку вывела 5-летнего брата.

«Они не пострадали. Из второй половины дома самостоятельно эвакуировались 2 взрослых», — говорится в публикации ведомства.

Специалистам МЧС понадобилось свыше 1,5 часов на ликвидацию пожара. Огонь занял 230 квадратов, повреждены обе квартиры и постройки во дворе.

Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Отмечается, что ранее семья получила по государственной программе автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. Однако, во время пожара прибор лежал в шкафу.

«Если бы хозяева не убрали его, то была бы возможность оперативно вызвать пожарную охрану и сохранить дом от уничтожения», — говорится в публикации ведомства.