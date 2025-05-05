Маленькая девочка спасла двух братьев из пожара в доме под Новосибирском

8-летняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в доме в Куйбышевском районе Новосибирской области. Родители в это время были на работе, а автономный пожарный извещатель лежал в шкафу. Подробности истории сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.