Маленькая девочка спасла двух братьев из пожара в доме под Новосибирском

8-летняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в доме в Куйбышевском районе Новосибирской области. Родители в это время были на работе, а автономный пожарный извещатель лежал в шкафу. Подробности истории сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Семья живёт в частном доме на двух хозяев. В субботу, 3 мая, девочка почувствовала дым, идущий с веранды. Открыв дверь, она увидели огонь. Тогда второклассница сначала вынесла из дома 3-летнего малыша, а потом за руку вывела 5-летнего брата.
«Они не пострадали. Из второй половины дома самостоятельно эвакуировались 2 взрослых», — говорится в публикации ведомства.
Специалистам МЧС понадобилось свыше 1,5 часов на ликвидацию пожара. Огонь занял 230 квадратов, повреждены обе квартиры и постройки во дворе.
Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Отмечается, что ранее семья получила по государственной программе автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. Однако, во время пожара прибор лежал в шкафу.
«Если бы хозяева не убрали его, то была бы возможность оперативно вызвать пожарную охрану и сохранить дом от уничтожения», — говорится в публикации ведомства.