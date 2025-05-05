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Депутат Водолацкий сообщил, что 9 Мая у украинцев пройдет за закрытыми дверьми

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что большинство украинцев отмечают День Победы 9 мая в семейном кругу. По его словам, официальная политика Киева в последние годы ограничивает публичные мероприятия, связанные с этой датой, что вынуждает граждан проявлять осторожность.

Для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что большинство украинцев отмечают День Победы 9 мая в семейном кругу. По его словам, официальная политика Киева в последние годы ограничивает публичные мероприятия, связанные с этой датой, что вынуждает граждан проявлять осторожность.

«Украинцы будут отмечать 9 мая. Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем, каждый боится за свою жизнь», — рассказал Водолацкий агентству. Он подчеркнул, что для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником, поскольку деды и прадеды нынешних граждан Украины сражались против фашизма. Несмотря на ограничения, представители старшего поколения продолжают возлагать цветы к памятникам и Вечному огню в украинских городах.

По информации издания Politico, украинское правительство пригласило европейских чиновников посетить страну 9 мая, чтобы продемонстрировать дипломатическую поддержку в противовес Параду Победы в Москве. Однако, как заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, лидеры стран Евросоюза вряд ли прибудут в Киев.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Как сообщили в Кремле, в указанный промежуток времени все боевые действия приостанавливаются.