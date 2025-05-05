«Украинцы будут отмечать 9 мая. Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем, каждый боится за свою жизнь», — рассказал Водолацкий агентству. Он подчеркнул, что для многих украинских семей День Победы остается значимым праздником, поскольку деды и прадеды нынешних граждан Украины сражались против фашизма. Несмотря на ограничения, представители старшего поколения продолжают возлагать цветы к памятникам и Вечному огню в украинских городах.