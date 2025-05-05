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В Красноярске судят бывших полицейских, получивших взятку на миллион рублей

Двое полицейских получили взятку от подозреваемого в мошенничестве.

Источник: Freepik

Двух бывших полицейских осудят за получение взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

С июня по сентябрь 2024 года экс-полицейские управления экономической безопасности решили помочь подозреваемому в мошенничестве руководителю фирмы.

«Они убедили его написать явку с повинной, а затем намеренно затянули срок предварительного расследования по уголовному делу, чтобы злоумышленник погасил ущерб пострадавшим. Это смягчило бы его участь. За “помощь” он передал сотрудникам полиции взятку в размере более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Однако позже полицейских разоблачили. На их имущество наложен арест стоимостью более 3 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

В отношении взяткодателя дело выделено в отдельное производство.

Ранее в Норильске вынесли приговор инспектору отдела по вопросам миграции, который обвинялся в получении взяток.