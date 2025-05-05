В Красноярске судят бывших полицейских, получивших взятку на миллион рублей

«Они убедили его написать явку с повинной, а затем намеренно затянули срок предварительного расследования по уголовному делу, чтобы злоумышленник погасил ущерб пострадавшим. Это смягчило бы его участь. За “помощь” он передал сотрудникам полиции взятку в размере более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.