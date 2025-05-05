В Красноярске судят бывших полицейских, получивших взятку на миллион рублей

Двух бывших полицейских осудят за получение взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
С июня по сентябрь 2024 года экс-полицейские управления экономической безопасности решили помочь подозреваемому в мошенничестве руководителю фирмы.
«Они убедили его написать явку с повинной, а затем намеренно затянули срок предварительного расследования по уголовному делу, чтобы злоумышленник погасил ущерб пострадавшим. Это смягчило бы его участь. За “помощь” он передал сотрудникам полиции взятку в размере более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Однако позже полицейских разоблачили. На их имущество наложен арест стоимостью более 3 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.
В отношении взяткодателя дело выделено в отдельное производство.
Ранее в Норильске вынесли приговор инспектору отдела по вопросам миграции, который обвинялся в получении взяток.