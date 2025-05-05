Водитель и пассажир Тойота погибли после ДТП с фурой под Новосибирском

Предварительно, водитель-женщина (1961 года рождения) управляла Toyota Corolla — на проспекте Юбилейный при выезде на Р-256 «Чуйский тракт» она не предоставила преимущество грузовику Renault Premium с левым поворотом. Автомобили столкнулись, водитель легковушки и её пассажир (мужчина 1964 года рождения) скончались до приезда скорой.