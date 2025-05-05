Более 361 тонны загрязненного грунта собрали на пляжах Анапы и Темрюкского района

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, работы идут одновременно на 19 участках черноморского побережья. Водолазы провели свыше 4 тысяч погружений и обследовали около 5 тысяч квадратных метров морского дна, откуда вручную извлекались скопления мазута и замазученного мусора. Также на глубине работают телеуправляемые подводные аппараты, позволяющие осматривать дно без риска для человека — уже обследовано свыше 7,4 тыс. кв. м акватории.



Собранные отходы доставляются на берег, после чего спецтехника перевозит их на временные полигоны хранения. Для промывки загрязненных поверхностей задействованы компрессорные станции, которые под давлением удаляют мазутные отложения.



С начала ликвидации последствий на Кубани очищено более 489 километров береговой линии. Всего собрано свыше 160 тысяч тонн загрязненного грунта, песка и гальки. Более 115 тысяч тонн уже доставлены на специальные площадки.



По информации МЧС, в Краснодарском крае сейчас продолжается обследование береговой линии протяженностью 325 километров. Экологи и спасатели отмечают, что работы будут вестись до полного устранения последствий аварии.