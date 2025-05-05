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Грузовик на скорости влетел в легковушку: жуткая авария произошла в Ангарске, есть пострадавшие

В Ангарске грузовик протаранил «Тойоту», есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткое ДТП произошло в Ангарске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как большегруз на всей скорости протаранил легковушку. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все утром 5 мая на дороге М-53 старого направления.

— По предварительной информации, 31-летний водитель грузовика «Hyundai Gold», двигаясь в направлении города Ангарска, врезался в «Тойоту Короллу», остановившуюся для поворота налево, — сообщают в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадали два пассажира, им оказывается необходимая медицинская помощь. В это время полицейские начали проверку, во время которой выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники похитили 7,5 миллиона рублей у сибиряков за майские праздники.