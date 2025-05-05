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В лесу Отрадного сотрудники полиции задержали мужчину со свёртком наркотиков

По словам правоохранителей, полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в лесу Отрадного и заметили подозрительного мужчину.

По словам правоохранителей, полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в лесу Отрадного и заметили подозрительного мужчину.

У мужчины потребовали документы для удостоверения личности. Также он выдавал признаки наркотического опьянения и ему предложили пройти медосвидетельствование, на что тот отказался.

За отказ пройти медосвидетельствование ему назначили штраф четыре тысячи рублей. Во время оперативно-розыскных мероприятий мужчина вытащил из кармана жилетки сверток с наркотическим веществом в крупном размере.

По его словам, он нашёл вещество в городе и хотел употребить сам после возвращения домой.

На него возбудили уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самарской области приставы убедили женщину демонтировать торговый павильон.

Также стало известно о том, что в Самаре откроется выставка «Бессмертный полк» и прозвучат стихи Твардовского.

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