В Екатеринбурге водителя автобуса, устроившего ДТП, отдадут под суд

39-летний иностранец неаккуратно вел автобус и врезался в дерево. В ДТП пострадали две женщины. Теперь водитель обвиняется в совершении преступления по первой части статьи 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
— По версии следствия, 22 декабря 2024 года, управляя технически исправным автобусом «ПАЗ 320402−05», водитель следовал по маршруту движения № 70 «Сады» — «Учителей», передвигаясь по улице Малышева со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Генеральская, — рассказали в ведомстве.
Иностранец вел транспорт на недопустимо высокой скорости. Из-за этого автобус вылетел с дороги и столкнулся деревом. В аварии пострадали две женщины 56 и 73 лет. Они получили черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.
Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовно дело рассмотрят в Кировском районном суде Екатеринбурга.