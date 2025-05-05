В Екатеринбурге водителя автобуса, устроившего ДТП, отдадут под суд

39-летний иностранец неаккуратно вел автобус и врезался в дерево. В ДТП пострадали две женщины. Теперь водитель обвиняется в совершении преступления по первой части статьи 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.