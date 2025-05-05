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В Красноярске пешеходу грозит большой срок за крупную партию наркотиков

36-летнего пешехода с наркотиками задержали инспекторы ДПС.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске задержали пешехода с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в региональном МВД.

В середине апреля инспекторы ДПС заметили на грунтовой дороге в Советском районе пешехода, который при их виде ускорил шаг и сильно нервничал. Оказалось, что у 36-летнего мужчины был при себе футляр с пакетом, в котором содержались синтетические наркотики. В рюкзаке был еще один сверток большего размера. Общая масса наркотиков составила 284 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Наказание — до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Канском районе осудят дебошира за попытку напугать женщин.