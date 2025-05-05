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224 пассажира эвакуировали с теплохода после нештатной ситуации на Волге в Кстовском округе

Теплоход самопроизвольно отдал якорь во время движения.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента на реке Волге в Кстовском округе 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У пассажирского теплохода «Александр Радищев» произошла самопроизвольная отдача кормового якоря во время движения. Никто не пострадал, и судовой ход не был перекрыт.

224 пассажира теплохода были успешно перевезены в Нижний Новгород на судах «Валдай» и «Метеор». На место происшествия также прибыл теплоход «Плотовод-678» с водолазами для оказания помощи в ремонте.

Прокуратура следит за соблюдением законодательства о безопасности судовождения и правами пассажиров. После прибытия в город, все пассажиры были отправлены по местам пребывания.

Ранее сообщалось, что ЦКБ по СПК имени Алексеева в Чкаловске спустило на воду первый «Метеор» для Ростовской области.