224 пассажира эвакуировали с теплохода после нештатной ситуации на Волге в Кстовском округе

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента на реке Волге в Кстовском округе 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
У пассажирского теплохода «Александр Радищев» произошла самопроизвольная отдача кормового якоря во время движения. Никто не пострадал, и судовой ход не был перекрыт.
224 пассажира теплохода были успешно перевезены в Нижний Новгород на судах «Валдай» и «Метеор». На место происшествия также прибыл теплоход «Плотовод-678» с водолазами для оказания помощи в ремонте.
Прокуратура следит за соблюдением законодательства о безопасности судовождения и правами пассажиров. После прибытия в город, все пассажиры были отправлены по местам пребывания.
Ранее сообщалось, что ЦКБ по СПК имени Алексеева в Чкаловске спустило на воду первый «Метеор» для Ростовской области.