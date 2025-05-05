В Москве при пожаре на улице Генерала Тюленева погибли три человека

В экстренных службах рассказали агентству, что один из пострадавших получил 80% ожогов тела, он был госпитализирован. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Арендатора на момент ЧП в квартире не было.