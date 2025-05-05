Силовики задержали организаторов работы SIM-боксов для мошенников

По данным следствия, подозреваемые действовали на территории Москвы, а также Московской и Владимирской областей. В период с сентября 2024 года по март 2025 года они обеспечивали работу SIM-боксов, с помощью которых можно использовать большое количество SIM-карт. Эти устройства позволяли мошенникам совершать массовые обзвоны россиян и рассылать ложные сообщения о минировании зданий.