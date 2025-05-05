В майские праздники 8-летний ребенок едва не погиб, упав со скалы в Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии восьмилетний ребенок получил травмы, сорвавшись с трехметровой скалы во время майских праздников. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глав Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Пострадавшего мальчика доставили в детское хирургическое отделение местной больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ребенок проходит амбулаторное лечение.
Руководитель регионального Минздрава обратил внимание на увеличение количества происшествий в период длинных майских выходных. По его словам, это связано с массовыми поездками, посещением мероприятий и отдыхом на природе.
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