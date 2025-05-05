Водитель превысил скорость и сбил пешехода в Омске

Завершено расследование ДТП, произошедшего вечером 4 сентября 2024 года на улице Красный путь в Омске. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил 56-летнего мужчину, который перебегал дорогу на красный свет светофора. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.
Серьезные травмы получил пешеход — медики диагностировали у него тяжкий вред здоровью.
Следствие установило, что причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем. Он ехал со скоростью 113 км/ч при разрешенных 60 км/ч, неправильно оценил дорожную обстановку и не предпринял попыток замедлить движение. Экспертиза показала, что при соблюдении скоростного режима столкновения можно было избежать.
Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, к ответственности привлечен и сам пешеход — ему выписали административный протокол за нарушение правил дорожного движения.