Водитель превысил скорость и сбил пешехода в Омске

Следствие установило, что причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем. Он ехал со скоростью 113 км/ч при разрешенных 60 км/ч, неправильно оценил дорожную обстановку и не предпринял попыток замедлить движение. Экспертиза показала, что при соблюдении скоростного режима столкновения можно было избежать.