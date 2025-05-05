В Иркутске подростки ранили водителя автобуса ножом

По словам одной из свидетельниц — пассажирки автобуса, сообщившей о ЧП в полицию, водитель подобрал подростков по пути, но те вместо благодарности начали резать кресла, мусорить и материться. Когда женщина сообщила об этом водителю, он заблокировал двери и попытался отобрать нож. Во время борьбы с малолетними хулиганами мужчина получил несколько ударов. Ему удалось вытолкнуть хулиганов на улицу, в отместку они закидали автобус камнями и попытались напасть на следующий транспорт.