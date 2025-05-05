В Иркутске подростки ранили водителя автобуса ножом

По словам одной из свидетельниц — пассажирки автобуса, сообщившей о ЧП в полицию, водитель подобрал подростков по пути, но те вместо благодарности начали резать кресла, мусорить и материться. Когда женщина сообщила об этом водителю, он заблокировал двери и попытался отобрать нож. Во время борьбы с малолетними хулиганами мужчина получил несколько ударов. Ему удалось вытолкнуть хулиганов на улицу, в отместку они закидали автобус камнями и попытались напасть на следующий транспорт.
Водитель не стал писать заявление в полицию, сославшись на то, что «раны несерьезные».
Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, личности парней установлены. С ними работают инспекторы ПДН.
Проверка по факту инцидента продолжается. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено дело о хулиганстве и порче имущества. И тогда 14-летним дебоширам придется отвечать по всей строгости закона.