В Турции задержан чиновник из России за хищение из СФР ₽2 млрд

В Турции беглец, объявленный в международный розыск, жил открыто и не ожидал ареста и экстрадиции. Ислам Сейнароев вел бизнес в Анталии — вместе с замминистра МИД Ингушетии занимался предпринимательской деятельностью — торговал оптом фруктами и ягодами, в том числе бананами и клубникой. Также бывший чиновник сдавал в аренду виллы, которые находятся в его собственности. При этом на сайте Социального фонда в своих декларациях Сейнароев не указывал данные о том, что является обладателем недвижимости за рубежом, сообщает RTVI.