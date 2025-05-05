В Турции задержан чиновник из России за хищение из СФР ₽2 млрд

В Турции беглец, объявленный в международный розыск, жил открыто и не ожидал ареста и экстрадиции. Ислам Сейнароев вел бизнес в Анталии — вместе с замминистра МИД Ингушетии занимался предпринимательской деятельностью — торговал оптом фруктами и ягодами, в том числе бананами и клубникой. Также бывший чиновник сдавал в аренду виллы, которые находятся в его собственности. При этом на сайте Социального фонда в своих декларациях Сейнароев не указывал данные о том, что является обладателем недвижимости за рубежом, сообщает RTVI.
Задержание россиянина организовали по запросу российской стороны. Известно, что при аресте он не сопротивлялся. Сейчас экс-главу ингушского управления Социального фонда готовятся отправить на родину, где он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
В махинациях с финансами Социального фонда, который занимается пенсионным и социальным страхованием, специалисты Следственного департамента МВД разбираются с февраля 2023 года. Кроме задержанного в Турции Сейнароева, по делу проходят почти сорок фигурантов. По версии следствия, группа, в которую входили сотрудники управления «Почти России» и Социального фонда Ингушетии, создала организованное преступное сообщество (ОПС). Общий ущерб от их деятельности оценивается в 2 млрд рублей.
Как пишет RTVI, создателем ОПС следователи называют брата действующего главы республики — Магомеда-Башира Калиматова. Вторым по значимости человеком в сообществе являлся Сейнароев. Он осуществлял коммуникации между руководством ОПС и ее рядовым составом.
В МВД предполагают, что бывший руководитель ингушского управления Социального фонда владеет информацией о том, как «отмывались» похищенные деньги. Кроме того, Сейнароев может рассказать о коррупционном взаимодействии чиновников Ингушетии со специалистами центрального аппарата Социального фонда и «Почты России».
Главой Пенсионного фонда в Ингушетии Ислам Сейнароев стал в апреле 2012 года. Он сменил на посту Мовли Вышегурова, которого сняли с должности после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» из-за махинаций с материнским капиталом, сообщал ТАСС. В январе 2023 года произошло слияние Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) в Социальный фонд России (СФР).