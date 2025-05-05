Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области Lada Granta вылетела в кювет и опрокинулась

В Кинельском районе региона произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

В Кинельском районе региона произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

Выяснилось, что 4 мая 49-летняя водительница Lada Granta не справилась с управлением на одной из трасс и вылетела в кювет.

Пострадавшей понадобилась госпитализация.

На данный момент силовики проводят мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в областной столице водитель газели сбил 79-летнюю пенсионерку.

События Самары и области ищите в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».