В Самарской области Lada Granta вылетела в кювет и опрокинулась

В Кинельском районе региона произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
Выяснилось, что 4 мая 49-летняя водительница Lada Granta не справилась с управлением на одной из трасс и вылетела в кювет.
Пострадавшей понадобилась госпитализация.
На данный момент силовики проводят мероприятия для установления всех деталей произошедшего.
Ранее мы писали о том, что в областной столице водитель газели сбил 79-летнюю пенсионерку.
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