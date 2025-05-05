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Два ребенка пострадали в аварии под Воронежем

Мальчики 11 и 16 лет попали в больницу после столкновения двух легковушек в Семилукском районе Воронежской области.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в воскресенье, 4 мая, на 211 километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». По данным полиции, 46-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем «Киа Спектра», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС. В 14:30 «Киа» врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 46-летний житель Репьевского района.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних мальчика, которых на скорой помощи доставили в медучреждение.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 73 ДТП, в десяти из которых пострадали 12 человек.