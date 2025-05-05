Два ребенка пострадали в аварии под Воронежем

Авария произошла в воскресенье, 4 мая, на 211 километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». По данным полиции, 46-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем «Киа Спектра», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС. В 14:30 «Киа» врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 46-летний житель Репьевского района.