Главу посёлка Тельма задержали за продажу муниципальной земли по дешёвке

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы посёлка Тельма Усольского района по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает ИА «ТК Город».
«В 2023 году чиновник изменил вид разрешённого использования земельного участка площадью 9,2 гектара около посёлка Тюменск, переведя его из категории земель общего пользования в “садоводческие”. После этого землю продали за 1,3 миллиона рублей, хотя её кадастровая стоимость составляла 9 миллионов», — рассказали в Следственном комитете Иркутской области.
По данным следствия, аукцион провели на электронной площадке, но извещение о нём не опубликовали на сайте администрации, нарушив процедуру. Единственный участник торгов выкупил участок, разделил его на 102 доли и начал перепродавать по завышенной цене. В результате бюджет Тельминского городского поселения потерял 8 миллионов рублей.
«Чиновник действовал из личной заинтересованности, создав условия для незаконного обогащения третьих лиц», — пояснили в СК.
Главу посёлка задержали, сейчас проводятся следственные действия. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.