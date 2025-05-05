Главу посёлка Тельма задержали за продажу муниципальной земли по дешёвке

По данным следствия, аукцион провели на электронной площадке, но извещение о нём не опубликовали на сайте администрации, нарушив процедуру. Единственный участник торгов выкупил участок, разделил его на 102 доли и начал перепродавать по завышенной цене. В результате бюджет Тельминского городского поселения потерял 8 миллионов рублей.