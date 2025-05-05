В Новочеркасске после ДТП перевернулась иномарка, есть пострадавший

В Новочеркасске в лобовом ДТП пострадал 33-летний водитель Hyundai Solaris, мужчина с травмами попал в больницу. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась днем 4 мая на проспекте Ермака. Предварительно, дорогу встречной иномарке не уступил 40-летний владелец автомобиля «Москвич-3», поворачивавший налево, в сторону улицы Маяковского.
— После столкновения Hyundai Solaris наехал на бордюрный камень и опрокинулся, — сообщили в Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: на дороге нужно быть предельно осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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