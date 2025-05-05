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Жертва нападения медведя из Башкирии все еще находится в тяжелом состоянии

Пострадавший от нападения медведя житель Башкирии находится на ИВЛ.

Источник: Комсомольская правда

На минувших выходных в деревне Шарипово Абзелиловском районе Башкирии произошло нападение медведя на человека. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, 70-летний мужчина получил множественные переломы и рваные раны.

Пострадавшего экстренно доставили в Белорецкую центральную районную клиническую больницу, где команда хирургов провела сложную шестичасовую операцию. В настоящее время мужчина находится на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

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