Жертва нападения медведя из Башкирии все еще находится в тяжелом состоянии

На минувших выходных в деревне Шарипово Абзелиловском районе Башкирии произошло нападение медведя на человека. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, 70-летний мужчина получил множественные переломы и рваные раны.
Пострадавшего экстренно доставили в Белорецкую центральную районную клиническую больницу, где команда хирургов провела сложную шестичасовую операцию. В настоящее время мужчина находится на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.
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