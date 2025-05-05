Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра

В 2024 году город пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметра при отметке опасного явления в 850. Предыдущий рекорд был в 2017-м, тогда в пике уровень воды поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировали подъем воды на уровне 2017 года.