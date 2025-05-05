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Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра

ТЮМЕНЬ, 5 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке в городе Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ишим продолжает прибывать. На гидропосте в районе города за прошедшие сутки вода прибавила 20 сантиметров, уровень составляет 942 сантиметров. Интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась», — написал глава региона.

По его словам, из-за паводка напряженная ситуация сложилась в Ишимском районе. Специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим — Сладково, чтобы не допустить ее подтопления.

Глава Ишима Федор Шишкин отметил, что подъем воды в реке замедлился, но расслабляться рано — идет укрепление временной насыпи в районе 5-го Южного переулка, так как свежий грунт дает трещины. Патрульные группы сообщают о «слабых» местах, их оперативно устраняют.

Пик паводка в Ишиме и Ишимском районе ожидается в ближайшие дни.

В 2024 году город пережил рекордный за историю наблюдений паводок на реке Ишим, когда максимальный подъем на городском гидропосту достиг 1064 сантиметра при отметке опасного явления в 850. Предыдущий рекорд был в 2017-м, тогда в пике уровень воды поднялся до 982 сантиметров. В нынешний паводковый сезон прогнозировали подъем воды на уровне 2017 года.

Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта.