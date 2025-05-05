Экс-чиновника из Самарской области будут судить за кладбище в лесу

Напомним, по версии следствия, глава Волжского с 2017 по 2022 г. согласовал более 1200 заявлений о захоронении умерших за границами кладбища. При этом категорию этой земли не изменили, то есть фактически людей хоронили на землях лесного фонда. Также отмечается, что на официальном кладбище были свободные участки. В результате около 3,6 тыс. кв. м земель лесного фонда стали непригодными для использования по назначению.