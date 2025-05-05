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В Приморье автобус врезался в легковушку: шесть пострадавших, трое в больнице

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, произошедшего на трассе А-370 в Спасском районе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла на 537-м километре +600 метров автодороги. Автобус, следовавший по маршруту № 15, столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия шесть человек, находившихся в автобусе, получили телесные повреждения, трое из них были госпитализированы.

«По факту организации перевозок пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Материалы дела находятся на контроле прокуратуры. Правоохранительные органы проверяют, были ли соблюдены нормы безопасности при оказании услуг перевозки, и намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию маршрута. Как подчеркнули в прокуратуре, «не останутся без внимания вопросы соблюдения законодательства при организации перевозок пассажиров».

Ход и результаты расследования также поставлены на контроль надзорного органа.