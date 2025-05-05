В Приморье автобус врезался в легковушку: шесть пострадавших, трое в больнице

Авария произошла на 537-м километре +600 метров автодороги. Автобус, следовавший по маршруту № 15, столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия шесть человек, находившихся в автобусе, получили телесные повреждения, трое из них были госпитализированы.