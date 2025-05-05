В Волгоградской области ввели карантин из-за больных коров

В Волгоградской области ввели карантин из-за опасного вирусного лейкоза у коров. Это инфекционное заболевание, которое приводит к образованию опухолей в органах и тканях животных и, к сожалению, заканчивается летальным исходом. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на опубликованное постановление, чтобы предотвратить распространение болезни на другие фермы, с 29 апреля на территории Пристановского сельского поселения Чернышковского района действуют ограничения.
Сейчас специалисты ветеринарной службы ведут постоянное наблюдение за заболевшими коровами. Введен строгий запрет на ввоз и вывоз животных из населенного пункта. Это необходимые меры, призванные остановить распространение инфекции.
К сожалению, лейкоз КРС — серьезная проблема. Пока не существует эффективной вакцины, а диагностика на ранних стадиях затруднена. Поэтому главная задача фермеров — тщательный контроль за здоровьем своего поголовья и своевременное обращение к ветеринарным специалистам.