В Волгоградской области ввели карантин из-за больных коров

В Волгоградской области ввели карантин из-за опасного вирусного лейкоза у коров. Это инфекционное заболевание, которое приводит к образованию опухолей в органах и тканях животных и, к сожалению, заканчивается летальным исходом. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на опубликованное постановление, чтобы предотвратить распространение болезни на другие фермы, с 29 апреля на территории Пристановского сельского поселения Чернышковского района действуют ограничения.