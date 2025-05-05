Омский подросток пытался оформить кредит на родителей после звонка из школы

Через некоторое время ему позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что личный кабинет семьи был взломан, а мошенники пытаются оформить кредит на родителей школьника. Он посоветовал подать заявку ещё на один кредит, чтобы заблокировать действия мошенников, утверждая, что банк не одобрит два кредита одновременно.