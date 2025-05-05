Омский подросток пытался оформить кредит на родителей после звонка из школы

Якобы заместитель директора школы сообщил, что на недавнем собрании были озвучены важные сведения, а так как родители восьмиклассника не присутствовали, ему предложили активировать специальное приложение для получения этой информации. Не заподозрив ничего подозрительного, мальчик продиктовал код для регистрации в приложении.
Через некоторое время ему позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что личный кабинет семьи был взломан, а мошенники пытаются оформить кредит на родителей школьника. Он посоветовал подать заявку ещё на один кредит, чтобы заблокировать действия мошенников, утверждая, что банк не одобрит два кредита одновременно.
Поддавшись на уговоры, подросток увеличил кредитный лимит до 180 тысяч рублей и перевел деньги на счета мошенников. К счастью, банк вовремя заметил подозрительную операцию и заблокировал перевод.
На следующий день мать мальчика заметила уведомления о подозрительных действиях в приложении, и только тогда школьник рассказал о случившемся. Семья немедленно обратилась в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество. Полиция продолжает расследование и устанавливает личности мошенников.