300 тысяч компенсации: 54-летняя жительница Прикамья подожгла дом неверного сожителя

Вопрос о компенсации вреда решался в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. В качестве доказательств вины гражданки приводились показания ее сожителя и его отца. Они утверждали, что женщина и раньше угрожала сжечь их дом, а в тот злополучный день пожар начался сразу же после того, как обвиняемая покинула комнату, где произошла ссора. Да и сама подсудимая не отрицала своей вины.