300 тысяч компенсации: 54-летняя жительница Прикамья подожгла дом неверного сожителя

Разгоряченная жаждой мести и алкоголем, она, недолго думая, вышла на веранду и вылила на полиэтиленовый коврик горючую жидкость. Одно движение спичкой — и холодный пристрой охватил огонь.
Благодаря вмешательству односельчан никто из проживающих в доме не пострадал, но собственникам недвижимости был нанесен значительный ущерб. На террасе хранились инструменты, мебель, предметы быта и спортивный инвентарь. Кроме того, полностью выгорели полы и крыша строения. Стоимость утраченного имущества и восстановления дома была оценена пострадавшей стороной в сумму более 270 тыс. рублей.
Вопрос о компенсации вреда решался в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. В качестве доказательств вины гражданки приводились показания ее сожителя и его отца. Они утверждали, что женщина и раньше угрожала сжечь их дом, а в тот злополучный день пожар начался сразу же после того, как обвиняемая покинула комнату, где произошла ссора. Да и сама подсудимая не отрицала своей вины.
Суд назначил 54-летней поджигательнице наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Кроме того, женщину обязали возместить родителям возлюбленного стоимость ремонта и испорченного имущества.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, разъяснили ее права и обязанности, предупредили о негативных правовых последствиях, которые наступят при затягивании сроков выплаты компенсации. Но это не убедило гражданку ускорить темпы выплаты задолженности. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщицы. Однако имеющихся на них сумм оказалось недостаточно, чтобы полностью покрыть ущерб от пожара. Только после взыскания исполнительского сбора в размере 20 тыс. рублей женщина единовременно выплатила присужденную сумму.