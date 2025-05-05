В Кишиневе 36-летняя женщина погибла после падения с моста: Из дома она ушла в подавленном состоянии и больше на связь не выходила

В Кишиневе 36-летняя женщина сбросилась с моста. Полиция предполагает самоубийство.
Тело женщины было обнаружено вечером пятницы, около 21:32, на крыше гаража на улице Трандафирилор, сообщает PulsMedia.
По словам родных, женщина ушла из дома в подавленном состоянии и больше не выходила на связь.
Полиция рассматривает версию суицида, ведется расследование.
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