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В Перми из-за ДТП с трамваем на час остановили движение транспорта

Дорожное происшествие произошло утром 5 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Перми рабочий день, 5 мая, начался с ДТП с участием общественного транспорта на ул. Старцева. Столкнулись трамвай маршрута № 7 и легковой автомобиль.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», ДТП произошло в 07:47. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место был вызван наряд Госавтоинспекции.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, он скрылся с места происшествия. Движение на участке ул. Старцева восстановили в 08:40.

Никто из пассажиров трамвая не пострадал.

«КП-Пермь» ждет официальный комментарий из Госавтоинспекции Перми.