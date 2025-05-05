В Перми из-за ДТП с трамваем на час остановили движение транспорта

В Перми рабочий день, 5 мая, начался с ДТП с участием общественного транспорта на ул. Старцева. Столкнулись трамвай маршрута № 7 и легковой автомобиль.
Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», ДТП произошло в 07:47. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место был вызван наряд Госавтоинспекции.
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, он скрылся с места происшествия. Движение на участке ул. Старцева восстановили в 08:40.
Никто из пассажиров трамвая не пострадал.
«КП-Пермь» ждет официальный комментарий из Госавтоинспекции Перми.