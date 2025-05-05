В Фокино проводится проверка по факту наезда на пешехода с летальным исходом

Местные жители выразили недоумение в связи с обстоятельствами происшествия. По их словам, разогнаться на такой дороге затруднительно, и трагедии можно было избежать. Отмечается также, что пешеход переходила дорогу вне установленного перехода, однако, по мнению свидетелей, это не освобождает водителя от ответственности.