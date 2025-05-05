В Фокино проводится проверка по факту наезда на пешехода с летальным исходом

Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.
По предварительным данным, вечером 3 мая на улице Усатова водитель легкового автомобиля совершила наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. ДТП произошло на участке дороги, оборудованном искусственными неровностями — так называемыми «лежачими полицейскими», установленными каждые 50 метров.
«Что было в голове у водительницы, матери двоих детей — неясно. Но отвечать все равно придется», — приводит слова очевидца инцидента тг-канал DPS VL.
Местные жители выразили недоумение в связи с обстоятельствами происшествия. По их словам, разогнаться на такой дороге затруднительно, и трагедии можно было избежать. Отмечается также, что пешеход переходила дорогу вне установленного перехода, однако, по мнению свидетелей, это не освобождает водителя от ответственности.
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участницы дорожного движения.