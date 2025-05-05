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Туристка выпала из лодки во время сплава по реке в Пермском крае

На место выехали спасатели.

Источник: Соцсети

Туристка выпала из лодки во время сплава по реке Бабке в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

Как рассказывают спасатели, происшествие случилось днём 4 мая неподалёку от деревни Саркаево. Дежурный единой диспетчерской службы (ЕДДС) передал в службу сообщение о происшествии на реке Бабке. Как оказалось, во время сплава одной из групп туристов из лодки выпала девушка.

Группа оперативного реагирования № 4 выехала на место происшествия и выяснила, что туристка 1994 года рождения выпала из надувной лодки «Пакрафт».

«По прибытию к месту вызова, спасатели на лодке обнаружили сплавщиков, девушку (1994 г. р.) спасатели эвакуировали на лодке до берега, где передали бригаде СМП», — рассказала поисково-спасательная служба КМО.

В ведомстве уточнили, что выпавшая в реку девушка не пострадала и не нуждается в медицинской помощи.