Туристка выпала из лодки во время сплава по реке в Пермском крае

Туристка выпала из лодки во время сплава по реке Бабке в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
Как рассказывают спасатели, происшествие случилось днём 4 мая неподалёку от деревни Саркаево. Дежурный единой диспетчерской службы (ЕДДС) передал в службу сообщение о происшествии на реке Бабке. Как оказалось, во время сплава одной из групп туристов из лодки выпала девушка.
Группа оперативного реагирования № 4 выехала на место происшествия и выяснила, что туристка 1994 года рождения выпала из надувной лодки «Пакрафт».
«По прибытию к месту вызова, спасатели на лодке обнаружили сплавщиков, девушку (1994 г. р.) спасатели эвакуировали на лодке до берега, где передали бригаде СМП», — рассказала поисково-спасательная служба КМО.
В ведомстве уточнили, что выпавшая в реку девушка не пострадала и не нуждается в медицинской помощи.