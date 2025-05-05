Туристка выпала из лодки во время сплава по реке в Пермском крае

Как рассказывают спасатели, происшествие случилось днём 4 мая неподалёку от деревни Саркаево. Дежурный единой диспетчерской службы (ЕДДС) передал в службу сообщение о происшествии на реке Бабке. Как оказалось, во время сплава одной из групп туристов из лодки выпала девушка.