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Обнаженного мужчину задержали полицейские в самарском парке Металлургов

В пятницу второго мая в парке Металлургов задержали обнаженного мужчину.

В пятницу второго мая в парке Металлургов задержали обнаженного мужчину. По информации правоохранительных органов, местный житель прогуливался по аллее в неподобающем виде, что было зафиксировано на видео очевидцами.

Нарушитель общественного порядка был замечен отдыхающими, которые незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Специалистам предстоит выяснить, находился ли задержанный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также оценить его психическое здоровье.

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