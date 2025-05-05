Обнаженного мужчину задержали полицейские в самарском парке Металлургов

В пятницу второго мая в парке Металлургов задержали обнаженного мужчину. По информации правоохранительных органов, местный житель прогуливался по аллее в неподобающем виде, что было зафиксировано на видео очевидцами.
Нарушитель общественного порядка был замечен отдыхающими, которые незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину.
В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Специалистам предстоит выяснить, находился ли задержанный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также оценить его психическое здоровье.
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